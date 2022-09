TikTok beauté : un simple masque en tissu pour se débarrasser de son double menton.

En plein boom, les actes de médecine esthétique suscitent toujours plus d'intérêt sur les réseaux sociaux. Ce qui n'empêche pas les utilisateurs de TikTok de partager leurs trucs et astuces pour venir à bout de certains complexes sans avoir à passer par la case bistouri. C'est le cas du double menton, qui pourrait disparaître, non pas comme par magie mais à l'aide d'un simple masque en tissu. On vous explique tout.