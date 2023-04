TikTok beauté : un anticernes rose pour illuminer le regard.

A en croire les utilisateurs du réseau social, le correcteur rose, en version liquide si possible, permettrait de lisser et de combler le contour de l'œil, et donc d'atténuer les cernes, et de l'hydrater.

Il permet aussi d'illuminer le regard et d'obtenir un effet bonne mine. Le tout avec un seul et unique produit.

Cerise sur le gâteau, le rose serait aussi considéré comme une teinte inclusive puisqu'elle s'adapte à (absolument) toutes les carnations.

Ce n'est pas la première fois que les cernes, et plus précisément les anticernes, sont au cœur de l'attention sur le réseau social chinois. En 2022, deux astuces beauté sont devenues virales sur TikTok. La première consistait à appliquer un anticernes blanc, vestige des années 2000, pour obtenir un regard plus lumineux. La seconde, baptisée 'under eye blush', consistait à remplacer son anticernes habituel par un blush… rose. Sans surprise, les astuces beauté se suivent et se ressemblent sur le réseau social préféré des plus jeunes générations.