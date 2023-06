L'utilisatrice @EhlieLuna, suivie par plus de 35.000 abonnés, est l'auteure de l'un des tutoriels consacrés au 'multi-use makeup' qui a généré le plus de vues : plus de 650.000.

Sur cette courte vidéo, on la voit se maquiller intégralement avec un seul produit, un rouge à lèvres liquide mat. Il est utilisé pour sublimer les lèvres mais aussi pour ombrer les yeux et illuminer les joues.

Une belle revanche pour le lipstick, que l'on croyait tombé aux oubliettes sous l'effet des confinements et du port du masque. L'astuce n'est pas passée inaperçue et fait même aujourd'hui l'unanimité, ne serait-ce parce qu'elle permet de gagner du temps et de l'argent tout en agissant pour la planète.