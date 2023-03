TikTok beauté : les shampoings antipelliculaires efficaces contre l'acné ?

Si cette astuce aussi inattendue qu'insolite semble finalement être profitable aux personnes concernées, certains points divisent dans les médias comme sur les réseaux sociaux. Le Dr Mona Gohara, dermatologue et professeure agrégée à la Yale School of Medicine, a expliqué au magazine Allure qu'il était possible de remplacer ses nettoyant et gel douche habituels par un shampoing antipelliculaire et de le laisser agir entre une et quelques minutes selon la partie du corps.

L'astuce concerne le visage, le dos, la poitrine et le haut des bras, et uniquement l'acné fongique.

Mais sur TikTok, le Dr Jen Caudle, qui officie elle aussi aux Etats-Unis, rappelle non seulement que les shampoings antipelliculaires ne sont pas efficaces contre l'acné classique mais qu'ils contiennent également des actifs qui ne sont pas destinés au visage. Si elle ne remet pas en cause l'efficacité de cette astuce contre l'acné fongique, elle préconise toutefois de consulter un médecin pour déterminer le type d'acné et savoir si un shampoing antipelliculaire peut stopper la prolifération du champignon mis en cause. Le tout après avoir tenté tous les autres traitements.