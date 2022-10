Vous l'aurez compris, cette astuce repose sur les mêmes jeux d'ombre et de lumière utilisés pour structurer le visage via la technique du contouring. Le hack varie très peu d'une utilisatrice à une autre, si ce n'est dans la forme des traits tracés sur le visage ou dans les produits choisis. Certaines optent pour une ombre à paupières, voire un produit de contouring liquide. Dans tous les cas, il s'agit d'un Tok beauté abordable, accessible à toutes, sans danger et facilement effaçable. Impossible donc de le regretter.