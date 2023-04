TikTok beauté : les 'diamond lips', ou comment transformer vos lèvres en boule à facettes.

Le printemps arrive et avec lui, ses extravagances en matière de mode et de beauté. Il n'est plus question de faire preuve d'authenticité mais de miser sur des teintes flashy et des esthétiques fun et festives. Les "diamond lips" s'inscrivent parfaitement dans cette idée puisqu'il s'agit de faire briller vos lèvres de mille feux telles… des boules à facettes.