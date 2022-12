TikTok beauté : le 'Skin Flooding' pour lutter contre la déshydratation.

Faire du neuf avec du vieux ou s'approprier des tendances vieilles de plusieurs années, voire décennies : c'est l'une des spécialités des utilisateurs de TikTok. On l'a déjà vu avec le 'Skin Cycling' et le 'Skin Icing' et cela continue aujourd'hui avec le 'Skin Flooding' ('Inondation de la peau"), la nouvelle technique qui affole les compteurs sur le réseau social chinois.

L'idée ? Apporter à la peau une bonne dose d'hydratation pour lutter contre la sécheresse liée aux températures hivernales. L'astuce est basée sur le layering et la notion d'humidité pour éviter que les couches d'hydratation n'obstruent les pores et génèrent des imperfections. En clair, cela consiste à appliquer différentes couches d'hydratation sur une peau humide.

Cela permet de maximiser les effets de chaque produit et de limiter la perte d'eau.

Le 'Skin Flooding' n'a pour le moment généré que très peu de vues sur TikTok, pour la simple et bonne raison que l'on doit cette appellation au magazine Refinery29, qui teste régulièrement les nouvelles tendances beauté repérées sur le réseau social. On retrouve toutefois l'astuce dans de nombreuses vidéos sous les hashtags #dryskintips ou #dryskinremedies, entre autres.