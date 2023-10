TikTok beauté : le "ponytail blowout" pour un brushing parfait en moins de 5 minutes.

Plus besoin de se rendre dans un salon de coiffure pour obtenir le brushing parfait de Jennifer Aniston, Blake Lively ou Jennifer Lopez. Des TikTokeurs ont mis au point une technique infaillible pour réaliser un brushing soyeux et volumineux en un rien de temps et sans avoir à dépenser une fortune. Nom de code : le "ponytail blowout", une astuce qui cumule déjà des millions de vues sur le réseau social chinois.