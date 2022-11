TikTok beauté : le "passport makeup", la mise en beauté idéale pour vos photos d'identité

Les photos d'identité ne sont que rarement flatteuse. Eet pour cause : les critères exigés pour qu'une telle photo soit éligible sont de plus en plus stricts, avec une contrainte assez claire : être reconnaissable.

Des exigences qui ne conviennent guère aux TikTokeurs, qui privilégient le style au sens pratique et ce, malgré l'engouement pour une beauté plus naturelle observé depuis le début de la pandémie de Covid.

Résultat, lorsqu'une utilisatrice a révélé au grand jour la photo de son passeport qui la montre makeupée comme jamais, la sphère TikTok s'est tout bonnement enflammée. Depuis plusieurs semaines, le phénomène ne cesse de monter sur le réseau social chinois au point de voir les hashtags #passportmakeup et #driverslicensemakeup cumuler plus de 120 et 7 millions de vues, respectivement.