TikTok beauté : le "lip basting" pour en finir avec les lèvres sèches et gercées.

C'est au Dr Shereene Idriss, dermatologue basée à New York et connue sous le nom "PillowtalkDerm" sur les réseaux sociaux, que l'on doit cette méthode. Partagée sur Instagram et TikTok, la technique du "lip basting" a déjà été vue des dizaines de milliers de fois.

Deux ingrédients basiques sont nécessaires : un peeling chimique et une crème nutritive la plus riche possible (ou un émollient). Appliquez le peeling chimique (à base d'acide glycolique ou d'acide lactique en faible concentration) pour exfolier les lèvres sans les abîmer puis couvrez-les de crème hydratante.

Ne lésinez pas sur la quantité de crème hydratante (vous devez avoir les lèvres blanches).

Laissez pénétrer le produit pendant une bonne dizaine de minutes, voire toute la nuit. Dans sa vidéo, la dermatologue laisse poser la crème le temps de sa mise en beauté. Une durée suffisante, selon elle, pour les hydrater suffisamment pour la journée.

Pour la crème, il est préférable d'en choisir une avec différents bénéfices, nourrissante et régénérante par exemple, histoire de mettre toutes les chances de son côté pour retrouver des lèvres douces et parfaitement hydratées.