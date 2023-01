TikTok beauté : le glaçon d'aloe vera pour un teint frais et éclatant

Cette technique beauté n'est autre qu'une énième déclinaison des nombreux gestes et astuces à base de glace que l'on trouve sur le réseau social chinois et que l'on nomme le skin-icing. Mais il faut reconnaître qu'elle rencontre un certain succès. Le hashtag #frozenaloevera a généré à ce jour plus de 3 millions de vues. Le glaçon à l'aloe vera (ou aloe vera gelé) fait suite au concombre congelé, qui repose exactement sur le même principe, au beauty blender congelé, qui faciliterait l'application du fond de teint tout en réduisant les cernes, ou encore aux ice globes, qui apaiseraient la peau tout en agissant contre les inflammations et les imperfections.

L'engouement pour les vertus du froid est tel que les marques ont développé ces derniers mois de nouveaux produits et outils de cryothérapie, autrement dit de traitement par le froid. Les ice globes sont désormais proposés dans le commerce pour une utilisation à domicile, tout comme les masques rafraîchissants ou encore les roll-on et les sticks effet froid. Un marché en plein boom qui, au regard de l'intérêt porté à ces produits sur les réseaux sociaux, n'est pas près de s'essouffler.