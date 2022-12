TikTok beauté : le blush blanc, l'inspiration venue du Japon

Il s'agit de troquer le rose classique contre un blanc plus neutre pour éviter d'alourdir le maquillage et donner un coup de fouet au teint. Plus question ici d'afficher un effet bonne mine mais de rendre le teint plus frais et lumineux tout en affinant le visage.

La technique s'inscrit dans une tendance plus large, celle du make-up 'I'm Cold', une mise en beauté de saison qui viserait le teint zéro défaut. Toujours dans l'idée d'être maquillée sans en avoir l'air.