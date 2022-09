TikTok beauté : la "sticky method", la technique rapide et infaillible pour camoufler son acné.

Cela peut paraître impensable pour les générations connectées, qui passent leurs journées à scroller de manière compulsive sur Instagram mais les peaux parfaites n'existent pas. Taches, boutons, points noirs et autres imperfections font partie du quotidien du commun des adolescents et de nombreux adultes bien que les filtres tentent de faire croire le contraire. Des traitements et autres solutions naturelles existent pour lutter contre l'acné et ces "nuisibles", comme certains les appellent, ne sont pas l'apanage d'une minorité, loin de là.

Il existe une foule d'astuces pour dissimuler les quelques boutons qui peuvent gâcher la vie lorsqu'ils apparaissent de manière impromptue à deux heures d'un date, d'une sortie ou même de votre mariage. Parmi elles, la "sticky method", une technique que les TikTokeurs qualifient déjà d'infaillible pour camoufler les imperfections à l'aide de seulement quatre produits de maquillage.

Popularisée par Mikayla Nogueira, maquilleuse et influenceuse suivie par plus de 13 millions d'abonnés sur TikTok, la technique a déjà été vue près de 5 millions de fois en seulement trois semaines. Et, il faut le reconnaître, les commentaires sont tous plus élogieux les uns que les autres, la majorité des utilisateurs ayant fini par tester et adopter cette "méthode collante", un nom pourtant moyennement engageant.