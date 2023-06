TikTok beauté : la spatule, le nouvel accessoire incontournable pour appliquer son fond de teint.

Mais c'est sans aucun doute la question de l'hygiène qui pourrait définitivement propulser la spatule au sommet des outils beauté incontournables. Il faut reconnaître que contrairement au beauty blender (éponge) et aux pinceaux (voire aux mains) qui peuvent être de véritables nids à bactéries sans un nettoyage régulier et irréprochable, la spatule est le plus souvent en acier inoxydable, un matériau connu pour son entretien facile et ses performances en matière d'hygiène. Cela lui confère un avantage non négligeable sur les outils utilisés traditionnellement.