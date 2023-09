TikTok beauté : la règle du 2-4-2 pour une routine maquillage express et sans effort.

il s'agit de limiter sa routine maquillage à un nombre restreint de produits, huit en l'occurrence : deux pour les yeux, quatre pour le teint et deux pour les lèvres. Cette règle garantit un make-up plus naturel sans rogner sur l'éclat et l'effet bonne mine ni sur la qualité de la mise en beauté. Et elle permet de gagner du temps. Le succès de la règle 2-4-2 est tel que les hashtags associés ont déjà généré plus de 15 millions de vues.

L'ordonnance beauté :

une ombre à paupières discrète et un mascara pour les yeux,

et un pour les yeux, un fond de teint léger , une crème ou une base teintées , un correcteur , une poudre ensoleillée et un blush pour le teint,

, une ou une , un , une et un pour le teint, un crayon et un gloss pour les lèvres.

Reste désormais à observer si cette règle d'or sonnera réellement le retour d'une beauté plus naturelle, amorcé pendant la crise sanitaire puis mis à mal ces derniers mois par des tendances comme le vampire bimbo core, le pumpkin spice make-up ou encore le martini make-up, des esthétiques qui signent (officiellement) l'arrivée imminente des fêtes automnales et de fin d'année.