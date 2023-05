De plus en plus de socionautes sortent de leur placard de la farine non pas pour faire des muffins mais pour se maquiller. Une tendance virale qui a cumulé plus de 73 millions de vues sur le réseau social chinois TikTok.

Elles l'appliquent à la fin de leur maquillage avec une éponge ou une houppette, en quantité généreuse.

Les résultats sont bluffants : la peau est lumineuse et matifiée. La texture poudreuse et blanche de la farine aurait ainsi les mêmes propriétés que les poudres de baking.