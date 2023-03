TikTok beauté : l'huile de ricin pour des cils naturellement longs et volumineux.

Exit les extensions de cils, place à un regard de biche plus naturel : les utilisateurs de TikTok tentent de faire émerger des alternatives plus saines, sans rogner sur leur mise en beauté. Résultat, ils ne jurent désormais plus que par l'huile de ricin pour obtenir des cils plus longs, étoffés et épais, sans avoir à passer par la case institut.

On connait les nombreux bienfaits de l'huile de ricin dans l'univers de la beauté mais qu'en est-il de ses pouvoirs sur les cils ? L'huile de ricin constituerait une alternative à certains sérums.