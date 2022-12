TikTok beauté : l'eyeliner LED pour finir l'année en beauté.

L'eyeliner LED fait des émules sur TikTok au point que le hashtag #LEDeyeliner cumule déjà plus de 150000 vues. Et ce n'est qu'un début. Au regard des commentaires postés sous chaque vidéo, nul doute que le phénomène devrait prendre encore plus d'ampleur à l'approche des fêtes de fin d'année. D'autant plus que la technique est très facile à reproduire et qu'elle ne nécessite qu'un travail léger sur le reste du visage, pour un rendu - presque - naturel.