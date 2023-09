Ce n'est pas parce qu'ils sont dissimulés dans de grosses chaussettes que les pieds ne doivent pas bénéficier de soins adéquats en automne comme en hiver. Au contraire, il faut les chouchouter pour ne pas avoir à sortir l'artillerie lourde à l'aube de la saison estivale.

L'astuce du Dr Shereene Idriss, dermatologue basée à New York, simple et accessible, ne nécessite qu'une crème nourrissante et du film alimentaire pour venir à bout des pieds secs et meurtris par les changements de température. La spécialiste ne dit pas combien de temps laisser macérer cette mixture, on en déduit que cela dépend de l'état de sécheresse de la peau.