TikTok beauté de la semaine : le "cup contouring", la méthode régressive (et chronophage) pour un teint parfait.

Compliqué, on vous l'accorde, mais la vidéo vous aidera à y voir plus clair. Ne reste plus qu'à estomper le tout avec un beauty blender, puis à appliquer une touche de fond de teint. Le tour est joué. Un bémol toutefois, et non des moindres, il est difficile de différencier cette technique de celle d'un contouring classique au regard du résultat, si ce n'est que l'utilisatrice semble y avoir passé beaucoup plus de temps.

Quant à la méthode d'application, elle varie fortement d'un utilisateur à un autre, certains offrant un "cup contouring" digne des plus belles œuvres d'art - ou presque - en remplissant totalement le visage de ronds de tailles différentes. Tout dépend finalement du rendu souhaité, comme n'importe quelle technique de contouring. Ne reste plus qu'à tester. Un conseil, levez-vous tôt si vous ne voulez pas arriver au travail en retard.