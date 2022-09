TikTok beauté : comment réaliser des boucles parfaites à l’aide d’une canette de soda ?

Pourquoi utiliser un fer à boucler quand on a une canette de soda sous la main ? La dernière astuce en date sur TikTok consiste à exploiter ces petites boîtes métalliques pour obtenir des boucles et ondulations parfaites. Bien que tirée par les cheveux, cette technique d’un nouveau genre a le mérite d’être accessible et économique.

Il n’est pas question d’une tendance à proprement parler, étant donné qu’il n’existe pas (encore) de hashtag dédié à cette méthode capillaire d’un genre très singulier. Ceci dit, les vidéos la mettant en pratique se multiplient à vitesse grand V sur le réseau social préféré des plus jeunes générations. Et il faut l’avouer, le résultat est aussi inattendu que spectaculaire, érigeant la technique au rang d’exemple à suivre – ou pas.