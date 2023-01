TikTok beauté : comment obtenir le teint parfait de Kendall Jenner et Hailey Bieber ?

Mary Phillips, make-up artist de nombreuses célébrités, dont Kendall Jenner, Hailey Bieber, Jennifer Lopez ou encore Kim Kardashian, propose un tutoriel pour profiter d'un teint parfait et d'un visage sculpté avec un minimum de matière.

Avant de dévoiler son secret de beauté, la maquilleuse professionnelle l'explique : "C'est comme poser les os sous la peau, le contouring et l'highlighter étant les os et la peau étant le fond de teint".

Cette technique professionnelle se traduit donc par une mise en beauté qui commence non pas par le fond de teint mais par le contouring et l'highlighter. Il s'agit de sculpter le visage avant de dissimuler les imperfections et de rendre le tout homogène. Ne reste plus qu'à appliquer le correcteur et le fond de teint pour la touche finale.