TikTok beauté : comment obtenir la teinte de rouge à lèvres idéale ?

C'est à la maquilleuse et youtubeuse néerlandaise Nikkie de Jager, aka Nikkie Tutorials, que l'on doit cette astuce beauté. Plus précisément, la jeune femme a repris la vidéo d'une TikTokeuse prénommée Unbiden pour tester cette technique infaillible avant de la partager au plus grand nombre. Résultat, la vidéo d'origine comptabilise aujourd'hui plus de 15 millions de vues, quand sa reprise en totalise plus de 3 millions. Un petit succès éphémère qui devrait s'amplifier dans les jours et semaines à venir tant les réactions des abonnés sont élogieuses.

Dans la vidéo initiale, on découvre une jeune femme dans une grande enseigne de cosmétiques, postée face au rayon des rouges à lèvres. On peut lire le message : "Voici comment trouver la nuance parfaite de rouge à lèvres rose" tout en voyant l'utilisatrice se pincer le bout de l'annulaire. Ce geste entraîne, du fait de l'arrêt de la circulation du sang, un changement de couleur du doigt, une nuance qui serait donc celle qu'il convient de se procurer pour avoir la teinte de rouge à lèvres idéale.