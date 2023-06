TikTok beauté : "Cherry Cola Lips", la teinte de rouge à lèvres ultime à adopter avant l'été

Alors qu'est-ce que le "Cherry Cola" ? C'est assez simple, il s'agit d'un rouge vif et vibrant, qui tire progressivement vers le rouge foncé, puis le brun, telle la couleur du soda fruité. Dans sa vidéo, Huda Kattan utilise d'abord un crayon à lèvres marron, qu'elle applique sur le contour et estompe délicatement sur le bord des lèvres, puis termine avec un rouge à lèvres mat de couleur rouge pour remplir les lèvres, avant d'ajouter un dernier coup de crayon marron pour accentuer l'effet "Cola". Les techniques varient mais l'idée est d'obtenir la teinte du célèbre soda.

L'utilisation d'un crayon à lèvres brun n'a rien de révolutionnaire. Celles et ceux qui se maquillaient déjà dans les années 1990 peuvent en témoigner, à une exception près : il s'agissait alors d'associer un contour marron avec un gloss transparent et non un rouge à lèvres aussi vibrant.