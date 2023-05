Sur TikTok, nombreuses sont les influenceuses de renom qui ont déjà expérimenté et adopté cette tendance des plus originales, à commencer par les Américaines Mikayla Nogueira, Sarah Wolak et Aidette Cancino, qui ont largement contribué à la populariser.

L'avantage de cette astuce réside dans sa simplicité puisqu'elle ne nécessite aucune technique particulière si ce n'est celle de savoir appliquer du blush. On l'aura compris, seule la teinte du produit change. Il faut investir dans un nouveau blush violet, lavande, lilas, mauve, aubergine ou éventuellement prune.