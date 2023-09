TikTok beauté : ce produit démaquillant serait efficace pour venir à bout des cheveux gras

Nouvelle tendance TikTok : utiliser un produit démaquillant pour en finir avec les cheveux gras, et espacer au maximum les shampoings.

L'eau micellaire, incontournable de la routine beauté depuis de nombreuses années,est un produit polyvalent qui permet de débarrasser la peau du visage du maquillage et des impuretés et de la nettoyer, tout en agissant comme une lotion tonique. Elle pourrait aussi servir à débarrasser les cheveux des saletés et impuretés sans avoir à passer par la case shampoing.