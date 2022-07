Au rayon des fruits, il y a aussi la découpe de la mangue, qui peut générer quantité de déchets si l'on ne s'y prend pas correctement. La solution qui permet de moins gaspiller la chair (et est aussi la plus rapide quand on a la flemme de l'éplucher) consiste à séparer la mangue en deux en épousant la forme du noyau. Puis, on quadrille la chair à l'aide d'un couteau et on retourne la peau. C'est magique : tous les petits cubes de fruit apparaissent !