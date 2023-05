TikTok aurait surveillé les utilisateurs qui regardaient des contenus LGBTQIA+

Dans un communiqué adressé au Wall Street Journal, un représentant de TikTok déclare que les données en question "étaient disponibles depuis au moins un an, mais qu'elles avaient été supprimées il y a près d'un an". Le porte-parole a ajouté que le gouvernement chinois n'avait jamais demandé d'informations sur les utilisateurs américains et que l'entreprise n'avait jamais fourni de telles données.

"La protection de la vie privée et de la sécurité des utilisateurs de TikTok est l'une de nos principales priorités", rappelle également la plateforme chinoise. Mais cela sera t-il suffisant ? Selon l’association américaine GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation), les cinq principales plateformes de médias sociaux, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube et Facebook, sont devenues de plus en plus dangereuses pour les utilisateurs LGBTQ+. Chaque plateforme a obtenu un score inférieur à 50 %. TikTok serait en bas du classement, avec un score de 43 %.