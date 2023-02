TikTok a aidé Mathilde à aimer son corps : "Le but, c'était aussi de poser un regard plus objectif, plus artistique sur mon corps"

Qui peut prétendre sincèrement ne pas avoir de complexe ? Ne s’être jamais dit, en se regardant dans le miroir : "J’aimerais changer ceci, cela ?" Mathilde a mis très longtemps à aimer son corps. "Petite, je me surnommais ‘le cachalot‘", se souvient-elle. Pourtant aujourd’hui, Mathilde Leroy est fière de son physique. Sur TikTok, elle partage ses looks et l’assure : le réseau social l’a aidée à apaiser la relation avec son corps.

C’est en plein confinement que Mathilde télécharge l’application. Objectif : tuer le temps et faire rire ses amis. Mais rapidement, elle se met à poster des "get ready with me", c’est-à-dire des vidéos où on la voit se maquiller, s’habiller et boire son café. Une manière de se motiver à se lever le matin et de commencer la journée de façon positive alors qu’elle est en période de déprime. "Le but, c’était aussi de poser un regard plus objectif, plus artistique sur mon corps. J’avais déjà fait une expo avec des dessins de nus de moi et les vidéos TikTok étaient un peu le prolongement de ce travail d’acceptation de mon corps", raconte la Liégeoise. Et ces contenus plaisent. Dans les commentaires, les compliments pleuvent, et l’on peut lire régulièrement des messages de type : "Ça me fait tellement de bien de voir un corps comme le mien être représenté en ligne."

Mathilde se décrit comme "small fat"

C’est aussi sur TikTok que Mathilde voit une vidéo qui va lui permettre de mettre des mots sur son corps. Ni mince, ni grosse, elle se décrit aujourd’hui comme "small fat" : "C'est reconnaître que, oui ça a été dur avec le terme ‘fat/gros’ et du coup, ne pas s'en éloigner, le rejeter ; mais aussi reconnaître certains privilèges qu’on a qui se trouvent dans le terme ‘small/mince’ comme par exemple le fait de pouvoir m'habiller dans n'importe quel magasin."

Mathilde est désormais bien dans ses Dr Martens, prend du plaisir à s’habiller, à partager. Mais elle le sait, le chemin a été long pour en arriver là, et il n’est pas terminé. "Je vois l’évolution de mon rapport au corps comme un processus artistique qui n’aura jamais de fin", dit-elle. Et loin d’elle l’idée de vouloir donner des leçons aux autres… "Il n’y a rien de pire que les conseils du genre ‘il suffit de s’assumer’… C’est n’importe quoi. C’est tellement plus facile à dire qu’à faire", dit-elle.