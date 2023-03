Tiken Jah Fakoly : "L’Afrique, c’est le continent de l’avenir"

Le chanteur de reggae Tiken Jah Fakoly se confie sur son album Braquage de pouvoir et sa vision de la crise migratoire africaine. Il était l’invité de Dans Quel Monde on Vit tout comme le philosophe Edouard Jourdain qui revient sur son livre Le sauvage et le politique.

Le célèbre chanteur de reggae ivoirien Tiken Jah Fakoly parle de cette Afrique de demain dont il rêve.

En 2004, il sortait une chanson engagée marquante avec Plus rien ne m’étonne, critiquant la colonisation et les querelles territoriales incessantes entre les pays. Un morceau qui est d’autant plus d’actualité avec la guerre en Ukraine, alors que le continent africain est pointé du doigt par l’Occident au vu de l’implantation élargie du groupe Wagner dans certains pays. Doit-on y percevoir la montée d’un sentiment anti-occidental ?

"Tout le monde est intéressé par les richesses du continent africain. Je pense donc qu’aujourd’hui, ce que nous devons avoir c’est notre liberté, notre indépendance totale. Parce que celle qui nous a été donnée est une photocopie. C’est-à-dire que pendant longtemps les Africains ne pouvaient pas choisir les gens avec lesquels ils voulaient travailler. Je pense qu’aujourd’hui c’est la reconquête de l’indépendance qui est en marche, mais je ne pense pas qu’il y ait un sentiment antioccidental" tempère le musicien. Pour lui, les Africains n’ont pas de problèmes avec les Européens mais avec le système qui les "a esclavagisés, colonisés et qui n’a pas envie de lâcher. Chacun se bat un peu pour son pain. Je pense que ni la Russie ni l’Occident ne sauveront l’Afrique. Personne ne viendra sauver l’Afrique à la place des Africains".