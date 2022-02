"Tik Dog" : la nouvelle série pour ados de la RTBF avec Anas El Marcouchi

Cette série urbaine tournée au cœur du Borinage soulève les questions d'identité auxquelles font face les jeunes sur les réseaux sociaux : la valeur personnelle se mesure-t-elle en nombre d’abonnés ? Est-on esclave de son image ? Qu'est-on prêt à sacrifier pour atteindre son but ? Dans la peau de Mehdi, on retrouve le comédien Anas El Marcouchi, déjà vu dans les séries Coyotes et Pandore.

Découvrez les aventures de Medhi sur Auvio et YouTube dès ce lundi 28 février !