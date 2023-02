Tijmen Govaerts et Guillaume Kerbusch, comédiens dans 1985 : "On a vraiment l’impression d’être à Hollywood"

Tijmen Govaerts et Guillaume Kerbusch sont les invités du 8/9 pour leur rôle dans la série 1985, diffusée tous les dimanches soir sur La Une. L’occasion pour eux d’évoquer les conditions de tournage et le gros succès de la série.

La série montre la vie de trois amis en pleine période des tueurs du Brabant, des événements marquants que n’ont pas connu Tijmen ni Guillaume, mais dans laquelle tout a été pensé pour plonger dans l’ambiance et le mode de vie de l’époque, comme si on y était.

"En parallèle à cette histoire de tueurs du Brabant, il y avait aussi toute la vie de ces trois jeunes personnes, qui sont un condensé de la vie du scénariste, qui lui-même avait l’âge des personnages à cette époque-là", explique Guillaume Kerbusch.

Si la série fait un carton actuellement dans les deux parties du pays, c’est maintenant le marché international qui s’ouvre à eux avec l’achat des droits par le Studio Canal.

"C’est une histoire belge mais c’est aussi une histoire européenne. Je pense que les années 85 pour tous les pays étaient très noires, très bizarres", estime Tijmen Govaerts. "Je pense que pour les jeunes comme moi, c’est très important de voir que l’époque n’était pas aussi romantique qu’on pense."

On connaît la musique, on connaît les films, on connaît les séries… Mais c’est très bien de voir comment nos parents ont vécu.