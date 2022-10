Tihange deux semaines à l’arrêt à cause d’un GSM : une interférence électro-magnétique a perturbé un capteur

Entendus en commission au Parlement, les responsables de l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) sont revenus un bref moment sur questions des députés Cogolati (Ecolo) et Thibaut (PS) sur l’incident qui a provoqué l’arrêt du réacteur de Tihange 3 durant deux semaines : "il y avait un problème de capteur qui a détecté une anomalie supposée à une de nos conduites, mais il s’est avéré qu’il s’agissait d’une interférence électromagnétique, ni plus ni moins".

Les ondes émises par les gsm

En réponse, le député Cogolati a donné lecture d’une réponse plus précise qui a circulé parmi le personnel de la centrale : "les ondes émises par les GSM génèrent des perturbations qui ont vraisemblablement déclenché l’arrêt de Tihange 3" et l’opérateur du réacteur de demander à son personnel de ne plus utiliser de téléphones portables à portée du réacteur.

Assez irrité que les responsables de l’AFCN n’aient pas fourni les précisions utiles alors que c’est leur rôle, le député Cogolati les a invités à vérifier que c’est bien une erreur humaine de ce type qui a provoqué l’arrêt du réacteur durant deux semaines ! Afin d’en discuter plus tard lors d’un passage prévu en commission.