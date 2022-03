Tihange conservera un de ses trois réacteurs pendant dix années de plus : réactions des Hutois

D’ailleurs, du côté des commerçants hutois ou des habitants de la ville, beaucoup n’hésitent pas aujourd’hui à se dire satisfaits de la nouvelle. "Cela va permettre de continuer dans la direction qu’on a actuellement, celle d’une économie dynamique", réagit un commerçant. "Surtout parce que les personnes qui travaillent à la centrale de Tihange consomment local et touchent, du coup, à tous les secteurs", ajoute-t-il.

"Je suis Hutois, c’est une bonne chose. Je connais des gens qui travaillent à la centrale", explique un autre habitant. "Je pense que c’est une bonne chose parce que, pour le moment, on n’a pas d’alternatives qui fonctionnent aussi bien", réagit un autre habitant rencontré dans la rue. "Tant qu’on n’a pas de solutions plus durables, c’est pas plus mal, parce qu’on nous demande de faire beaucoup de choses avec l’électrique, dont les voitures", explique une habitante.

Un autre habitant est plus nuancé. "Il faut peser le pour et le contre", explique-t-il. "Cela peut-être mauvais pour les générations plus tard, ça peut laisser des soucis, mais on a besoin de ça pour faire fonctionner la vie. Tant qu’il n’y a pas d’alternatives, on ne peut pas s’en priver", conclut-il.