Tigre de Tasmanie : des généticiens isolent pour la première fois des molécules ARN de cette espèce disparue

Les chercheurs ont partagé leurs conclusions dans une étude publiée dans la revue scientifique Genome Research. Ils expliquent que leur but n’est pas la "désextinction" mais de soutenir la recherche pour ramener ces animaux sous une forme ou une autre. Et notamment celle de Pask, professeur à l’Université de Melbourne en Australie, pour qui la découverte est révolutionnaire : "Nous pensions auparavant que seul l’ADN restait dans les vieux musées et les échantillons anciens, mais cet article montre que vous pouvez également obtenir de l’ARN à partir de tissus."

En effet c’est une petite révolution puisque c’est la première fois que l’ARN est extrait d’un animal aujourd’hui éteint.

L’ARN, une copie temporaire d’une section d’ADN, permet de retrouver des informations différentes de celles contenues dans l’ARN rendant la connaissance sur la génétique de l’animal bien plus approfondie et aidera à construire de bien meilleurs génomes disparus. "Le séquençage de l’ARN vous donne un avant-goût de la véritable régulation de la biologie et du métabolisme qui se produisait dans les cellules et les tissus des tigres de Tasmanie avant leur extinction", a déclaré à CNN l’auteur principal de l’étude, Emilio Mármol Sánchez.

Grâce à cette première, les possibilités scientifiques sur la recherche d’espèces disparues pourraient se voir multipliées. C’est également le cas de l’étude des anciens virus, comme ceux découverts en Sibérie, qui pourrait, grâce à la récupération de l’ARN, décrypter la cause de pandémies passées.