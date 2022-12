Tiffanie Vande Ghinste et Barrack Rima sont les lauréates du prix littéraire Grenades 2022

Ce lundi 19 décembre, les délibérations des juré.es ont eu lieu à la MEDAA (Maison des autrices et des auteurs), avec le concours de la SCAM.

Après deux heures de discussions animées, les lauréates sont connues.

Lisette Lombé, marraine de cette seconde édition, a choisi de remettre son prix coup de cœur de la marraine à Barrack Rima pour son ouvrage Dans le Taxi, paru en janvier 2021 aux éditions Alifbata.

"Comme après avoir écouté un texte de slam incandescent, j’ai refermé ce livre en pleurant. Dans mon carnet, j’ai noté : entrelacement entre histoire intime et politique, contraste entre langue poétique et nervosité des traits, eros, révolte, onirisme, esthétique du collage et morsures des identités par la norme. Tout ce qui fait, selon moi, une voix singulière, un texte brûlant, une autrice engagée", explique Lisette Lombé.

Barrack Rima s’est ensuite exprimée par téléphone : "Je suis fort touchée d’avoir été d’abord sélectionnée puis lauréate du prix de la marraine. C’est une reconnaissance importante. Merci à toute l’équipe des Grenades, aux membres du jury et à la superbe Lisette Lombé."

Une voix singulière, un texte brûlant, une autrice engagée

Le jury de cette seconde édition du prix Littéraire Grenades-Scam a été embarqué immédiatement par Déracinée : Soledad et sa famille d’accueil, de Tiffanie Vande Ghinste paru en avril 2021 aux éditions La boite à bulles. Le jury s’est laissé séduire par la vie de cette famille à la fois banale et atypique, avec l’envie d’en faire partie et de suivre le parcours d’une famille d’accueil. Les juré·es ont particulièrement apprécié le graphisme joyeux et la thématique sérieuse abordée, avec une perspective qui renverse les clichés et offre de nouveaux modèles parentaux et familiaux.

La lauréate, Tiffanie Vande Ghinste, s’est également exprimée par téléphone : "Quand j’ai découvert que Déracinée était sélectionnée pour le prix Grenades, wouaw, je me sentais déjà chanceuse de faire partie d’une sélection d’œuvres d’autrices aussi qualitative ! C’est émouvant pour moi de recevoir le prix Grenade qui véhicule des valeurs féministes qui ont beaucoup de sens pour moi. Je suis heureuse que Déracinée soit associée à votre média. Merci d’avoir remis ma bd à l’honneur, c’est super qu’elle puisse continuer de vivre. J’y ai mis beaucoup d’énergie et tout mon cœur !"

