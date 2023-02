Tiesj Benoot, vainqueur à Kuurne : "Clairement l’une de mes plus belles victoires"

Tiesj Benoot a remporté la quatrième victoire de sa carrière ce dimanche sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Avec un nouveau très joli coup des Jumbo-Visma, le Belge est parvenu à convertir l’échappée du jour en une victoire personnelle, avec un coéquipier comme dauphin en la personne de Nathan Van Hooydonck. Il y avait forcément de l’émotion chez Tiesj à l’issue de la course, il a répondu aux questions de Samuel Grulois.

Vous ne gagnez pas souvent, mais quand vous gagnez c’est sur des jolies courses : "Oui c’est le plus important pour moi. Je ne gagne pas très souvent mais quand je gagne ce sont des belles courses. Ici, Kuurne-Bruxelles-Kuurne pour moi c’est une Classique. Et c’est clairement une de mes plus belles victoires. Avec la performance de l’équipe aujourd’hui, c’est vraiment beau de finir comme ça."

C’est aussi une première victoire sur le sol belge chez les pros : "Rho oui c’est vrai, je n’y avais pas encore pensé ! J’avais déjà fait quatrième une fois ici, et là j’ai pu gagner. On a fait un et deux aussi avec l’équipe, après déjà la victoire de samedi. C’est magnifique."

Et tout ça sans Wout Van Aert : "Oui on montre qu’on peut gagner sans lui mais j’ai vraiment hâte de rouler avec lui, c’est toujours plus amusant."

Les Jumbo-Visma ont rapidement durci la course : "Vu que les cinquante/soixante derniers kilomètres étaient plus faciles on savait qu’il fallait se mettre en action assez tôt. On a ouvert la course plus tôt, ça faisait plus mal aux jambes mais à la fin le résultat est meilleur."

Dans la dernière ligne droite qu’avez-vous ressenti ? "Nathan (Van Hooydonck) a essayé juste avant le virage à gauche. Et moi j’ai lancé juste après le dernier virage. Je pense que Wellens a essayé de suivre mais je me suis dit que si j’allais à bloc il devrait aussi le faire et que Nathan était dans ma roue pour me protéger, et que si les autres revenaient, il serait encore là pour gagner la course."