Tiesj Benoot remporte Kuurne-Bruxelles-Kuurne devant Nathan Van Hooydonck, nouveau coup de maître de Jumbo

Dans des conditions météorologiques compliquées avec un vent fort, les coureurs abordaient les cent derniers kilomètres en un gros groupe, avec une échappée de six coureurs à l’avant. Ils avaient alors quatre bonnes minutes d’avance.

L’un des favoris a alors été pris dans une chute, Jasper Philipsen et plusieurs de ses équipiers d’Alpecin Deceuninck ont perdu beaucoup de temps et ne pourront plus revenir.

À une nonantaine de kilomètres de l’arrivée, les Jumbo Visma mènent le train. Ils sont encore impressionnants et ces efforts permettent à l’écart avec l’échappée de diminuer.

Il reste 83 kilomètres quand l’échappée est reprise à la suite d’une grosse attaque de Jumbo dans le Mont Saint-Laurent et le trou se refait entre cette nouvelle tête de course et le nouveau peloton.

Une petite échappée se dessine donc à 75 km de l’arrivée, cinq coureurs sont devant : Tiesj Benoot, Nathan Van Hooydonck, Tim Wellens, Matej Mohoric, Taco Van der Hoorn. Une quarantaine de coureurs sont à leur poursuite en petit peloton derrière à une petite trentaine de secondes (avec Arnaud De Lie, Dylan Van Baarle, Jordi Meeus, Peter Sagan). On approche du Kruisberg et l’écart se creuse petit à petit à l’avant.

Alors qu’il reste 70 kilomètres, le peloton tente de contenir l’échappée pour ses sprinters, sans trop pousser. L’écart se rapproche de la minute.

Dix bornes plus tard, l’écart tourne autour de la minute trente alors que l’échappée est au pied de la côte du Trieu.

Les poursuivants du peloton (avec Philipsen notamment) tentent de se rapprocher de celui-ci, ça roule pour essayer de ramener des équipiers aux coureurs du peloton. Mais l’écart est encore conséquent.

À un peu plus de cinquante kilomètres de Kuurne, les échappés attaquent la dernière vraie difficulté du jour, le Kluisberg. Le peloton est à 1’44 et le groupe de poursuivants à 3’13’’.

Dans cette ascension du Kluisberg, c’est le deuxième groupe qui reprend un peu de temps sur l’échappée avec Sénéchal et Van Gestel aux manettes.

L’écart continue de diminuer légèrement dans les kilomètres suivants, il se situe à 1’20’’ aux 30 kilomètres alors qu’il n’y a plus de vraie difficulté au programme.

Van Hooydonck place une accélération à 23km de la ligne, sans doute mis au courant que Cofidis commence à rouler derrière. Les échappés sentent qu’il faut tout doucement réagir s’ils veulent profiter de leur avance.

L’échappée possède encore 59 secondes lors du franchissement de la ligne d’arrivée avant le dernier tour, il reste 12 kilomètres. On pense que le peloton va revenir mais l’écart reste finalement au-dessus de la minute.

À cinq bons kilomètres de l’arrivée, cela semble clair, le vainqueur est dans l’échappée. Les cinq coureurs à l’avant tente de jouer la victoire au plus malin. C’est finalement la grosse attaque de Tiesj Benoot à quelques centaines de mètres de la ligne d’arrivée qui sera victorieuse. Van Hooydonck a bien travaillé et est récompensé d’une très belle deuxième place. Un doublé Jumbo ce dimanche et ce week-end après une autre victoire impressionnante au Circuit Het Nieuwsblad. La saison cycliste belge est lancée et Jumbo-Visma a déjà mis sa patte sur celle-ci.