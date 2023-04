Tiesj Benoot, “le donneur assists” de la Jumbo-Visma

Être sous-estimé est un concept tout à fait relatif en cyclisme. Parce que, par essence, certains coureurs le sont, de par leur rôle dans l’ombre ou leur façon de courir. Être un coéquipier, c’est savoir mettre ses propres desseins de côté et se sacrifier pour son leader.

Et se sacrifier, c’est ce que Benoot fait de mieux depuis son arrivée chez Jumbo en 2022. Balancé au milieu d’un parterre de stars et d’égos, le Belge a très vite su trouver sa place. Pas un hasard, d’ailleurs, si son contrat fut prolongé… six mois après son arrivée.

Pas un hasard non plus si, à l’arrivée d’A Travers la Flandre mercredi dernier, les premiers mots du vainqueur du jour, Christophe Laporte, étaient dirigés vers Benoot : “L’équipe a fait un travail incroyable. Tiesj était très fort. C’était le plus fort dans les bosses.”

Le plus fort, Benoot l’est depuis quelques semaines déjà. Ou l’un des plus forts en tout cas, moins d’un an après sa fracture au cou. Dans un rôle atypique… qui lui convient à merveille : celui de décapsuleur de course.

Déjà sur les tortueuses routes de Milan Sanremo, on en avait eu un premier aperçu. Alors que le peloton de tête somnolait, c’est lui qui avait tenté un coup de force en accélérant en compagnie de Wout van Aert. Et si la tentative du duo belge n’avait pas fonctionné, elle avait eu le mérite de décanter la course. Et de prouver que Benoot est souvent là, quand il le faut.

Rebelote mercredi dernier d’ailleurs, sur A Travers la Flandre. A 50 bornes de l’arrivée, Benoot, même diminué par une maladie, se montre en tête de groupe. Son accélération puissante fait mal, très mal et écrème sensiblement l’essaim de favoris. 8 costauds résistent. Mais de nombreux gros noms sont piégés. La voie royale vers la victoire de Laporte est toute tracée.