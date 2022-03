Tiesj Benoot : "La seule possibilité pour que je gagne au sprint contre van der Poel ? Qu’il casse sa chaîne"

Hyper polyvalent mais plus friable au sprint, Benoot a donc baissé pavillon : "Surtout contre van der Poel, je n’avais aucune chance" explique-t-il au micro de Samuel Grulois. "Mais je peux dire que je suis au niveau. J’ai su me montrer plus rapide que le weekend dernier. Ça m’a donné ce petit boost nécessaire. C’est de bon augure pour dimanche. Avec l’équipe, on a fait que des Top 2 lors des trois dernières courses avec trois différents coureurs donc on a plusieurs cartouches."

Trois Top 2 avant une victoire dimanche lors du Tour des Flandres ?