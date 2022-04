Tiesj Benoot (Jumbo-Visma) sera au départ de la Flèche Wallonne

Tiesj Benoot figure dans la sélection de la formation Jumbo-Visma retenue en vue de la 86e édition de la Flèche Wallonne (WorldTour), mercredi entre Blégny et le sommet du Mur de Huy (202,1 km).

Benoot a terminé 3e de l'Amstel Gold Race avant de faire l'impasse sur Paris-Roubaix. Le Gantois avait terminé 52e de la seule Flèche qu'il a disputée, en 2018. Il est davantage spécialiste de Liège-Bastogne-Liège où il a pris la 8e place en 2020 et la 7e l'an dernier.

L'équipe néerlandaise a annoncé sa sélection mardi. Outre Benoot, figurent le Danois Jonas Vingegaard, 2e du Tour de France 2021 et 6e du récent Tour du Pays basque, l'Allemand Michel Hessmann et les Néerlandais Jos van Emden, Gijs Leemreize, Pascal Eenkhoorn et Robert Gesink.