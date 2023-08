Tiesj Benoot après les Mondiaux : "Le circuit était une torture"

Cette course en ligne des championnats du monde était usante de bout en bout. Notamment sur le circuit que le peloton a dû emprunter dix fois. Et à la fin c'est, Mathieu Van der Poel qui s'impose, devant Wout van Aert.

"C'était une torture ce circuit", explique Tiesj Benoot au micro de Jérôme Helguers.

Ce circuit aura donc fait la différence : "On était encore 4-5 Belges dans le peloton. Mais dans une course comme ça, ce sont les leaders qui jouent à la fin. J'ai essayé d'aider Wout van Aert sur un relais, mais c'était les jambes qui parlaient aujourd'hui. Quant à Remco Evenepoel, il était aussi très fort, mais tu payes à la fin si tu n'es pas à la bonne place au début. On était à bloc dès le début. À neuf tours de l'arrivée, je comptais chaque tour, même si je me sentais mieux vers la fin. Mais c'était spécial."