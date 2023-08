Tiesj Benoot analyse le parcours des championnats du monde de cyclisme : "C’est peut-être le moins beau depuis que je suis pro"

Nathan Van Hooydonck, Jasper Stuyven, Victor Campenaerts, Tiesj Benoot, Yves Lampaert et Frederik Frison, qui rouleront au service des trois leaders de la sélection belge lors de la course en ligne des Mondiaux de cyclisme de Glasgow, sont apparus motivés à conquérir un nouveau titre mondial vendredi, en conférence de presse, à leur hôtel à Dunblande.

La Belgique alignera trois leaders dimanche : le tenant du titre Remco Evenepoel, Wout van Aert et Jasper Philipsen. "Nous allons essayer de les soutenir tous les trois aussi bien que possible", a expliqué Nathan Van Hooydonck. "Le but est d’être devant avec chacun d’entre eux. De la sorte, tu peux contrôler la course et garder une vue d’ensemble. C’est un peu la même chose que l’an passé. Nous ne pouvons pas laisser un grand groupe s’échapper. Ce serait difficile sur ce parcours."

Les coureurs ont reconnu vendredi matin le parcours sinueux dessiné dans la ville de Glasgow. "Ce sera spectaculaire pour les téléspectateurs", a souri Campenaerts. "Ce sera important de rester devant et d’être bien placé aux moments importants de la course. S’il pleut, ce sera encore plus important. Je m’attends à ce que la course explose au début des tours du circuit local." Un avis partagé par Tiesj Benoot. "Pour les téléspectateurs ce sera chouette, mais pour nous, ce sera six heures et demie de stress. C’est peut-être le moins beau parcours des Mondiaux depuis que je suis pro. Mais le fait qu’il soit si technique, le rend spécial. C’est un peu comme un critérium, avec beaucoup de virages. Mais le titre mondial sera bien sûr en jeu. Sur ce parcours, la malchance peut aussi jouer un rôle. Ce sera difficile de revenir si tu retrouves sur le côté."