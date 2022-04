Tiens à part le réchauffement climatique, ça va sinon ?

Selon l’astrophysicien français Aurélien Barrau, pas vraiment : nous, les humains, sommes responsables de la sixième extinction de masse.

Pour habiter, mais aussi pour se déplacer autour de la planète, il y a 25 millions de km de bitume autrement dit 25 m carrés de route par habitant sur terre. Chaque seconde, l’humain bétonne 13 m carrés de nature.

Pour se nourrire sans trop d'efforts, l'homme coupe également beaucoup...chaque seconde, c’est l’équivalent d’un terrain de foot que l’on raye de la carte. A la place, on crée des monocultures comme l'huile de palme ou le soja, le tout arrosé de pesticides et d’engrais, car la terre, dépourvue de sa biodiversité, devient stérile.

Dans les océans, un quart des poissons sont aujourd’hui menacés par la surpêche. Selon l’ONG française Bloom, À ce rythme là, il n’y aura plus de poissons commercialisables dans l’océan d’ici 2050.

Sur terre,

60% des forêts ont été rasées en quelques siècles

60% des mammifères sauvages se sont éteints en quelques décennies.

Et 60% des insectes ont disparu en quelques années

Alors on fait quoi ? Eh bien on ralentit, on diminue notre consommation et on pense à ses impacts à tous les niveaux.