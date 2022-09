Tielemans sur la nouvelle vareuse des Diables : "Si on performe bien, on dira que c’est un beau maillot"

La fédération belge a dévoilé le nouveau maillot des Diables rouges ce lundi. Une vareuse avec des flammes sur les manches qui a beaucoup fait parler et pas toujours positivement. Qu’en pensent les principaux intéressés ? Dodi Lukebakio et Youri Tielemans ont répondu avec les précautions d’usages.



"C’est un peu spécial, mais ça à l’air bien. Il faut le voir en vrai parce que ce n’est jamais pareil que sur les photos", a glissé le joueur du Hertha Berlin.



"C’est un style. À nous de performer avec. Si on performe bien, on dira que c’est un beau maillot", a ajouté le médian de Leicester avec le sourire.



Les Diables le porteront pour la première fois ce jeudi contre le pays de Galles.