Ticket mondial et 3e temps belge de l’histoire : Isaac Kimeli frappe fort sur 5000m à Montreuil

Isaac Kimeli a sorti une performance XXL ce jeudi soir à Montreuil dans la banlieue parisienne. L’athlète de l’OEH a pris la 2e place du 5000m avec un superbe de 13 : 04.72. Un chrono qui lui ouvre les portes du championnat du monde de Eugene et de l’Euro de Munich, les deux grands rendez-vous athlétiques de l’été.



Kimeli, médaillé d’argent de Torun, dépoussière aussi les stats. Avec cette performance, il signe le troisième temps belge de l’histoire derrière Mohamed Mourhit (12 : 49.71) et Monder Rizki (13 : 04.06). Il intègre aussi le Top 20 européen all-time (19e). Il s’agit aussi du 9e temps mondial de l’année.



Pour rappel, Isaac Kimeli ne bénéficie plus d’un contrat professionnel depuis le début de cette année. Qualifié pour la finale planétaire indoor à Belgrade, puis avec ce gros chrono, il répond sur la piste et de la meilleure des manières.