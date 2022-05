Tic et Tac, rongeurs du risque depuis bientôt 80 ans

Tic et Tac ont fait leur grand retour dans un reboot sorti en streaming en mai 2022. Et pour une fois, on dirait que les studios qui y ont contribué ne se sont pas plantés. On replonge en enfance avec ce duo de rongeurs qui a marqué la pop culture de son empreinte.

Le reboot est devenu chose régulière dans le monde de la pop culture. On vous parlait récemment des films "Massacre à la Tronçonneuse" ou de "Ça", qui avaient connu le même sort que subissent aujourd’hui les rangers du risque. Certains univers ou personnages se prêtent plus facilement au reboot. C’est le cas de Tic et Tac.