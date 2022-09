Tiago Rodrigues, le nouveau patron du Festival d’Avignon, au Théâtre de Liège cet hiver

Ses professeurs au Conservatoire à Lisbonne ne croyaient pas en son talent pour les planches et il n’a jamais rêvé d’être dramaturge, mais c’est comme si les fées du théâtre s’étaient penchées sur le berceau de Tiago Rodrigues, le nouveau directeur du Festival d’Avignon.

Premier étranger à être nommé à la tête de la prestigieuse manifestation théâtrale depuis sa fondation par Jean Vilar en 1947, ce Portugais de 45 ans préfère parler de "coïncidences poétiques" qui ont jalonné sa vie.

Comme ce "début d’un amour mutuel" en 2015, quand il est venu pour la première fois dans la cité des papes pour présenter sa version d'"Antoine et Cléopâtre" de Shakespeare. "Venir à Avignon, c’est comme si on rencontrait Antigone. J’ai été bouleversé, je suis tombé amoureux et, là, on s’est marié", plaisante-t-il dans un entretien avec l’AFP.