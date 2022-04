Thylacine, là où il faut

Bonjour William ! On est super heureux de t’avoir en interview pour Jam. Tout d’abord, d’où vient ce nom Thylacine ?

Bizarrement, avant d’être aux Beaux-Arts, j’ai fait des études de biologie. Le thylacine est un animal disparu aujourd’hui. Il vivait en Tasmanie et un peu en Australie et il a été chassé par l’homme. J’aimais beaucoup le mot et ça me plaisait de le faire perdurer un peu plus longtemps, vu qu’il n’y a plus grand-chose à faire pour l’animal.

Quel est ton procédé de composition ?

Je me suis rendu compte que ça marchait bien quand je voyageais. Quand je restais chez moi, je n’avais pas grand-chose à raconter et ce n’était pas hyper intéressant musicalement. Je privilégie beaucoup le train pour la tournée, c’est un bon lieu de travail. Mon premier album, je l’ai réalisé dans le Transsibérien. Je me suis mis dedans en me disant que j’allais voir ce qui allait se passer et j’ai réussi à composer tout l’album pendant le trajet. J’aime beaucoup rencontrer des gens, enregistrer des sons, des instruments, des musiciens que je peux rencontrer. Mélanger plein d’influences, de cultures, se faire rencontrer les gens… J’ai une façon de composer qui va à la rencontre de différentes choses.

C’est donc de la production in situ à la manière de Molécule ?

Oui, c’est ça. En France, on est les deux plus connus à faire ce genre de choses. Ça reste un procédé subjectif. On pourrait envoyer trente personnes au même endroit et il y aurait autant de résultats différents. C’est ce qui est intéressant, de montrer son inspiration d’un lieu, d’un événement ou d’une rencontre.