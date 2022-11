"Thunderstruck" d’AC/DC, un hymne de stades !

Il y a des chansons dont on a l’impression qu’elles ont été écrites pour devenir un hymne des stades. Un riff reconnaissable entre mille, un refrain catchy qui reste dans l’oreille, une intro symphonique qui donne des airs de grandeurs à l’événement sportif en question…

Celle-ci est sortie en 1990 en Australie sur un album qui s’appelle Razor’s Edge et est considérée par les milieux autorisés comme l’une des meilleures du groupe ! On l’a entendue partout et également dans des génériques de films comme Iron Man 2, Battleship ou encore Deadpool 2.

Mais c’est en Oklahoma que va naître la carrière sportive de "Thunderstruck" d’AC/DC, puisque c’est bien de ce titre-là qu’il s’agit ! En 2009, le club de NBA, les Oklahoma City Thunder, atteint les play-off pour la première fois et s’incline au premier tour face aux futurs champions, les LA Lakers de Kobe Bryant.

A l’époque, le Thunder est à l’aube d’une belle période avec ses deux stars Kevin Durant et Russell Westbrook et ils décident donc de trouver un titre qui reflète le danger posé par ces deux hommes aux équipes adverses. Thunder… Tonnerre… Frappé par le tonnerre… Thunderstruck ! Bon sang mais c’est bien sûr ! AC/DC va devenir le morceau sur lequel on va introduire l’équipe !

Il est désormais compliqué de trouver un stade ou une salle où Thunderstruck n’a pas été joué. Même en Belgique, le club de basket du Brussels l’a adopté pendant une saison pour la présentation de ses joueurs. Et il y a fort à parier que ce n’est pas fini… Thunderstruck est devenu un classique des stades et le seul morceau qui puisse encore le détrôner est sans doute "Welcome to the jungle" des Guns N'Roses mais ça, ce sera pour une prochaine fois.